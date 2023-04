Redmi Note 12R Pro z datą premiery. Jest też częściowa specyfikacja

Redmi Note 12R Pro to nowy smartfon Xiaomi, którego debiut jest bardzo blisko. Została podana data premiery. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że Redmi Note 12R Pro otrzyma ekran OLED, modem 5G, do 12 GB pamięci RAM oraz aparat fotograficzny z sensorem z matrycą 48 MP.

Redmi Note 12R Pro to nowy smartfon Xiaomi, którego debiut jest blisko. Została podana data premiery. Debiut odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. Poza tym znana jest częściowa specyfikacja techniczna, którą również ujawnił sam producent. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma zaoferować.

Datą premiery Redmi Note 12R Pro jest 29 kwietnia. Wiemy, że smartfon otrzyma ekran OLED. Następnie mamy do 12 GB pamięci RAM i do 256 GB miejsca na dane. Pod obudową znajdzie się modem 5G, a na pleckach umieszczono podwójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Więcej szczegółów związanych z wyposażeniem na razie nie podano.

Pełna specyfikacja Redmi Note 12R Pro nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Redmi Note 12R Pro nie jest na razie znana. Możemy jednak się spodziewać, że telefon ma wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+, a jego cena będzie bardzo atrakcyjna. To coś, do czego Xiaomi przyzwyczaiło nas już dawno. Na więcej informacji trzeba będzie prawdopodobnie poczekać do premiery, która odbędzie się w sobotę.

