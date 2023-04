Realme 11 Pro Plus 5G potwierdza design na renderach

Realme 11 Pro Plus 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Producent podgrzewa atmosferę przed debiutem i udostępnił oficjalne rendery telefonu. Te potwierdzają nam design Realme 11 Pro Plus 5G, który pokrywa się z dotychczasowymi przeciekami. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się nowy smartfon marki.

Realme 11 Pro Plus 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od tygodni. Wiemy, że jego oficjalna premiera odbędzie się 10 maja. Firma postanowiła ujawnić wygląd telefonu już teraz i udostępniła oficjalne rendery prasowe urządzenia. Te potwierdzają nam design, który mogliśmy zobaczyć wcześniej.

Smartfon Realme 11 Pro Plus 5G ma przeprojektowany aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na okrągłej wyspie. Widzimy, że są tu trzy obiektywy i główny z nich został połączony z sensorem z matrycą 200 MP. Plecki telefonu są ciekawie zaprojektowane i wykończono je z efektem przypominającym skórę.

Rendery Realme 11 Pro Plus 5G ujawniają też ekran

Wiemy też, że Realme 11 Pro Plus 5G otrzyma zakrzywiony ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Następnie mamy odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Wiemy też, co producent potwierdził, że udział w projektowaniu smartfona miał Matteo Menotto, niegdyś starszy projektant w firmie Gucci.

