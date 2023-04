POCO F5 Pro pozuje na renderach. Specyfikacja też bez tajemnic

POCO F5 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostały się rendery prasowe oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Na temat tego urządzenia wiadomo już naprawdę sporo. Wynika to też z faktu, że POCO F5 Pro to przebrandowany model marki Redmi. Zobaczmy, czego się spodziewać.

POCO F5 Pro to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Wiemy, że jego premiera odbędzie się 9 maja. Wraz z tańszym modelem telefonu. Tymczasem do sieci wyciekły rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna droższego urządzenia. Zobaczmy sobie, co już o nim wiadomo.

6,67-calowy ekran AMOLED 2K

POCO F5 Pro otrzyma ekran wykonany w technologii AMOLED i jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Pod ekranem schowano czytnik linii papilarnych. Wyświetlacz ma przekątną 6,67 cala i zaoferuje obraz w rozdzielczości 2K i odświeżaniu w zakresie do 120 Hz. Jest też wsparcie dla formatu Dolby Vision.

Mocny Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem smartfona POCO F5 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Nie jest to co prawda najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, ale nadal oferujący bardzo dużą wydajność. Układ powinien być wspomagany przez nawet 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena POCO F5 Pro będzie atrakcyjna

Cena POCO F5 Pro nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak atrakcyjnych kwot. Możliwe, że nawet w granicach 500 euro. Jak jednak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Rendery telefonu ujawniają nam dwa kolory obudowy i są to czarny oraz biały.

Potrójny aparat 64 MP

POCO F5 Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny i jest to ta sama kamera, którą znamy z modelu Redmi K60. Główny obiektyw połączono z sensorem z matrycą 64 MP. Natomiast ultraszerokokątny współpracuje z czujnikiem 8 MP. Całość zamyka kamerka 2 MP do zdjęć makro. W przypadku przedniego aparatu można liczyć na selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem

Pod obudową POCO F5 Pro znajdzie się bateria o pojemności 5160 mAh, która wspiera szybkie ładowanie. W przypadku tradycyjnej ładowarki jest to moc na poziomie 67 W. Natomiast bezprzewodowo jest to moc rzędu 30 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MIUI 14. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

POCO F5 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5160 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z MIUI 14

