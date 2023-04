Nokia XR30 5G w drodze. Jest częściowa specyfikacja

Nokia XR30 5G to nowy smartfon HMD Global, który pojawia się w przeciekach od kilku miesięcy. Najpierw pod nazwą kodową Sentry. Finalnie będzie to jednak model Nokia XR30 5G. Mamy okazję zobaczyć rendery prasowe telefonu. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Rzućmy sobie na to okiem.