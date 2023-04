Motorola Razr 40 Ultra pozuje na renderach. Jest też cena

Motorola Razr 40 Ultra to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekła cena telefonu oraz rendery urządzenia. Te potwierdzają nam wcześniejszy design, który poznaliśmy w przeciekach. Cena modelu Motorola Razr 40 Ultra nie jest niska. Zobaczmy, co wiemy o tym składanym smartfonie.