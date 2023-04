POCO F5 5G blisko. Cena, specyfikacja i co wiemy o smartfonie

POCO F5 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Cena powinna być atrakcyjna i wiemy, że tak naprawdę będzie to przebrandowany model Redmi Note 12 Turbo. Tak więc specyfikacja techniczna telefonu nie jest już w zasadzie tajemnicą. Zobaczmy, co POCO F5 5G ma mieć do zaoferowania.

POCO F5 5G to smartfon, który jest obecnie w ogniu przecieków. Co nie powinno dziwić, bo jego premiera jest już bardzo blisko. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy też, że cena ma być atrakcyjna. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym urządzeniu.

6,67-calowy ekran OLED

POCO F5 5G ma 6,67-calowy ekran wykonany w technologii OLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wyświetlacz oferuje zmienne odświeżanie w zakresie do 120 Hz, a obraz prezentowany jest w rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy wsparcie dla formatów HDR10+ i Dolby Vision. Warto też wspomnieć o jasności maksymalnej na poziomie 1000 nitów.

Procesor Snapdragon 7+ Gen 2

Sercem smartfona POCO F5 5G będzie ten sam procesor, który znajduje się pod obudową modelu Redmi Note 12 Turbo. Mowa o chipie Snapdragon 7+ Gen 2, co zresztą na łamach własnych mediów społecznościowych potwierdził sam Qualcomm. Układ będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena POCO F5 5G ma być atrakcyjna

Cena POCO F5 5G nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak atrakcyjnych kwot. Redmi Note 12 Turbo w Chinach kosztuje od 1999 juanów, czyli około 1205 zł. W Europie zapłacimy oczywiście więcej, ale nadal powinno to być poniżej 2 tys. zł. Konkretne ceny poznamy pewnie bliżej oficjalnej premiery.

Potrójny aparat 64 MP

Aparat fotograficzny modelu POCO F5 5G zapewne będzie taki sam jak w Redmi Note 12 Turbo. To oznacza, że główny obiektyw zostanie połączony z sensorem 64 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 8 MP i kamerkę 2 MP do zdjęć makro. Przedni aparat pozwoli na robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem

Pod obudową smartfona POCO F5 5G znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że akumulator wspiera szybkie ładowanie i producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 67 W. Telefon ma też NFC czy moduł Bluetooth 5.3. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką MIUI 14. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

POCO F5 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7+ Gen 2

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5`G

dual SIM

stereofoniczne głośniki

czytnik linii papilarnych

złącze USB C i audio 3,5 mm

Android 13 z MIUI 14

