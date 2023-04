Oppo Reno 10 Pro Plus pozuje na renderze. Tak wygląda nowy smartfon

Oppo Reno 10 Pro Plus to nowy smartfon chińskiej marki, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci wyciekł render. Ten ujawnia nam design telefonu. Model Oppo Reno 10 Pro Plus ma przeprojektowany aparat fotograficzny, który dozbrojono w obiektyw peryskopowy. To zwiększy możliwości z zakresu zoomu.

Oppo Reno 10 Pro Plus to smartfon, który jest obiektem przecieków już od dawna. Jakiś czas temu mogliśmy zobaczyć schemat telefonu. Teraz do sieci wyciekł render pochodzący z materiałów prasowych producenta. Co na nim widać? Rzućmy sobie na to okiem.

Render modelu Oppo Reno 10 Pro Plus ujawnia nam zarówno przód, jak i tył obudowy. Smartfon ma lekko zakrzywiony wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Aparat fotograficzny jest potrójny i widzimy, że jeden z obiektywów jest peryskopowy. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się dużych możliwości z zakresu zoomu.

Render Oppo Reno 10 Pro Plus tuż przed premierą

Premiera smartfona Oppo Reno 10 Pro Plus planowana jest na maj, a więc odbędzie się w naprawdę niedługim czasie. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana. Plotki mówią jednak o tym, że pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Natomiast ekran zaoferuje obraz w rozdzielczości 1,5K. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

