Vivo Y78 Plus oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Vivo Y78 Plus to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena nie jest wygórowana, a specyfikacja techniczna typowa dla półki średniej. Vivo Y78 Plus ma ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i procesor Snapdragon 695. Ponadto smartfon ma podwójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP.

Vivo Y78 Plus to smartfon, którego chińska premiera odbyła się zgodnie z oczekiwaniami. Znana jest cena oraz specyfikacja techniczna. Telefon jest typowym średniakiem. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,78-calowy ekran AMOLED

Ekran modelu Vivo Y78 Plus to panel AMOLED o przekątnej 6,78 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz. Wyświetlacz oferuje jasność maksymalną na poziomie 1300 nitów oraz wyróżnia się 100 proc. pokryciem kolorów z paletą DCI-P3 i 105 proc. w przypadku NTSC.

Procesor Snapdragon 695

Sercem smartfona Vivo Y78 Plus jest procesor Snapdragon 695. To SoC Qualcomma dla telefonów ze średniej półki. Składa się on z ośmiu rdzeni CPU Kryo 560 i układu GPU Adreno 619L. Chip wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2.

Cena Vivo Y78 Plus atrakcyjna

Cena Vivo Y78 Plus nie jest wygórowana. W podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota na poziomie zaledwie 1599 juanów, czyli około 965 zł. W przypadku opcji z 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane będzie to wydatek rzędu 1999 juanów (ok. 1205 zł). Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy, które widać na załączonych renderach. Sprzedaż w Chinach rozpocznie się 26 kwietnia i na razie nie ma informacji o dostępności na innych rynkach.

Podwójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny smartfona Vivo Y78 Plus składa się z dwóch obiektywów. Główny ze światłem f/1.8 został połączony z sensorem z matrycą 50 MP. Natomiast czujnik głębi ma rozdzielczość na poziomie 2 MP. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Pod obudową smartfona Vivo Y78 Plus znajduje się bateria i pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie i producent zdecydował się tutaj na ładowarkę o mocy 44 W. Całość waży 177 g i pracuje pod kontrolą Androida 13 z autorską nakładką OriginOS 3. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Vivo Y78 Plus – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 695

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

177 g

Android 13 z OriginOS 3

