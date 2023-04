Redmi 12 w drodze. To budżetowy smartfon Xiaomi

Redmi 12 to budżetowy smartfon Xiaomi, którego premiera musi być blisko. Wynika to z faktu, że telefon jest już certyfikowany, co przybliża go do rynkowego debiutu. Urządzenie znaleziono m.in. na stronach IMEI oraz FCC. Dokładnie pod nazwami kodowymi 23053RN02L i 23053RN02Y. Czego się dowiadujemy?

Smartfon Redmi 12 pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z autorską nakładką Xiaomi, czyli MIUI 14. Wiemy też, że telefon wspiera szybkie ładowanie. Producent zdecydował się tutaj na ładowarkę o mocy 33 W. Pojemność baterii nie jest znana, ale możemy się spodziewać, że będzie to akumulator około 5000 mAh.

Pełna specyfikacja Xiaomi Redmi 12 nieznana

Niestety kompletna specyfikacja techniczna Redmi 12 pozostaje na razie owiana tajemnicą. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że będzie to budżetowy smartfon, to Xiaomi zapewne umieści w nim ekran o rozdzielczości HD+ czy niezbyt wydajny procesor. Zabraknie też wsparcia dla łączności z 5G i użytkownik będzie mógł tu liczyć tylko na modem LTE. Na więcej informacji musimy poczekać.

