Sony Xperia 5 V coraz bliżej. Smartfon otrzyma ładowarkę o takiej mocy

Sony Xperia 5 V to smartfon, którego premiera planowana jest na drugą połowę 2023 r. Już wcześniej mogliśmy zobaczyć jego rendery. Te ujawniły nam design telefonu, który planują Japończycy. Teraz urządzenie dostrzeżono na stronie chińskiego urzędu 3C, gdzie go certyfikowano. Co tam się dowiadujemy?

Strona 3C ujawnia nam, że Sony Xperia 5 V ukrywa się pod nazwą kodową XQ-DQ72. Poza tym dowiadujemy się, że ładowarka zapewni moc na poziomie 33 W. Wiemy jednak, że w zestawie jej nie będzie. To oznacza, że akcesorium będzie sprzedawane osobno.

Pełna specyfikacja modelu Sony Xperia 5 V nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Sony Xperia 5 V nie jest na razie znana. Wiadomo jednak, że urządzenie otrzyma ekran wykonany w technologii OLED o rozdzielczości Full HD+. Baza benchmarku Geekbench, gdzie telefon niedawno był testowany, ponadto potwierdziła nam procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Poza tym dowiedzieliśmy się, że chip jest wspomagany przez 16 GB pamięci RAM.

