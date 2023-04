One UI 5.1.1 w przygotowaniu. Samsung pracuje nad nową aktualizacją

One UI 5.1.1 to nadchodząca aktualizacja nakładki firmy Samsung. Koreańczycy już nad nią pracują, bo doszukano się testowych wydań firmware dla smartfonów Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5. Oczywiście aktualizacja do One UI 5.1.1 trafi również na starsze telefony marki Samsung Galaxy, ale nowości owiane są tajemnicą.

One UI 5.1.1 to kolejna aktualizacja nakładki firmy Samsung po większym wydaniu z numerkiem 5.1. To ostatnie debiutowało w lutym. Natomiast nadchodzącego uaktualnienia spodziewamy się za kilka miesięcy, bo w sierpniu. Prace nad nowym oprogramowaniem już trwają. Skąd to wiemy?

W logach znaleziono dwie nowe wersje oprogramowania w postaci One UI 5.1.1 dla dwóch telefonów. Ukrywają się one pod nazwami kodowymi SM-F731N oraz SM-F946N. Są to nowe smartfony firmy Samsung, które to dopiero pojawią się w ofercie i nastąpi to właśnie za kilka miesięcy. Co to za modele?

Aktualizacja One UI 5.1.1 wraz z modelami Samsung Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5

SM-F946N to składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 5. Natomiast SM-F731N to model Z Flip 5. Nakładka One UI 5.1.1 zadebiutuje właśnie z tymi dwoma telefonami. Oczywiście później aktualizacja trafi także na starsze modele Koreańczyków. Potem przyjdzie czas na nowe oprogramowanie z numerkiem 6.0. Będzie ono bazować już na systemie Android 14.

