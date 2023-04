Motorola Moto G 5G 2023 pozuje na renderach

Motorola Moto G 5G 2023 to nowy smartfon marki, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostały się rendery prasowe telefonu. Te ujawniają nam design urządzenia. Specyfikacja techniczna modelu Motorola Moto G 5G 2023 pozostaje na razie owiana tajemnicą ina te szczegóły musimy poczekać.