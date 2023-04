Realme 11 Pro Plus blisko. Cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Realme 11 Pro Plus to średniak, którego premiera jest blisko. Cena jest tajemnicą, ale specyfikacja techniczna już nie. Na temat wyposażenia sprzętowego tego smartfona wiadomo naprawdę sporo. Zobaczmy, co wiemy o Realme 11 Pro Plus na kilka tygodni przed oficjalnym debiutem.

Realme 11 Pro Plus to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jego debiut planowany jest na maj. Co wiemy o tym telefonie na kilka tygodni przed debiutem? Jaka będzie jego cena oraz specyfikacja techniczna? Sporo odpowiedzi na zadane pytania już mamy. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

6,7-calowy ekran AMOLED

Realme 11 Pro Plus ma 10-bitowy ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną na poziomie 6,7 cala i zaoferuje obraz w rozdzielczości Full HD+. Spodziewajmy się również odświeżania o częstotliwości 120 Hz. W przypadku PWM Dimming jest to 2160 MHz.

Nowy procesor MediaTek Dimensity serii 7

Sercem smartfona Realme 11 Pro Plus ma być nowy procesor firmy MediaTek Dimensity z serii 7. Wszystkie szczegóły układu nie są znane, ale wiemy, że otrzyma on osiem rdzeni CPU, które będą pracować z częstotliwością do 2,6 GHz. SoC ma być wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się do 1 TB miejsca.

Cena Realme 11 Pro Plus będzie atrakcyjna

Cena Realme 11 Pro Plus nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak, że będzie to atrakcyjna kwota. W przypadku poprzednika były to sumy zaczynające się od 1699 juanów, czyli nieco ponad 1000 zł. Nowy model zapewne będzie sprzedawany w zbliżonych cenach, ale na szczegóły musimy jeszcze poczekać.

Aparat z sensorem 200 MP

Aparat fotograficzny modelu Realme 11 Pro Plus został umieszczony na okrągłej wyspie i składa się z trzech obiektywów. Główny został połączony z sensorem z matrycą 200 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z przetwornikiem 8 MP i dodatkową kamerkę 2 MP. Wiemy, że aparat ma otrzymać specjalny tryb księżycowy. Natomiast przednia kamerka ma pozwolić na robienie selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową smartfona Realme 11 Pro Plus znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator ma wspierać szybkie ładowanie. Przecieki mówią o ładowarce o mocy co najmniej 80 W. W poprzedniku było to 67 W. Całość waży 183 g i pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Realme 11 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity serii 7 2,6 GHz

6, 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM

128, 256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

185 g

Android 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło