Xiaomi Civi 3 ma kolejny certyfikat. Kiedy premiera?

Xiaomi Civi 3 to smartfon, którego debiut zbliża się wielkimi krokami. Kiedy premiera telefonu? Wygląda na to, że jeszcze w tym kwartale 2023 r., o czym świadczy przyznany przez chiński urząd 3C certyfikat. Xiaomi Civi 3 będzie smartfonem z mocnym procesorem Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2.

Xiaomi Civi 3 to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Telefon uzyskał kolejny certyfikat, który przybliża go do debiutu. Został on nadany przez chiński urząd 3C. To oznacza, że prezentacja urządzenia musi być blisko. Kiedy może odbyć się premiera?

Xiaomi Civi 3 był certyfikowany przez urząd 3C pod nazwą kodową 23046PNC9C. Tam dowiadujemy się, że bateria smartfona wspiera szybkie ładowanie. Znamy także parametry samej ładowarki i ma ona moc na poziomie 67 W. Więcej informacji nie podano, ale wiemy, że pod obudową ma znaleźć się procesor Snapdragon 7+ Gen 2, który znamy już z modelu Redmi Note 12 Turbo.

Kiedy premiera Xiaomi Civi 3

Premiera Xiaomi Civi 3 odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2023 r. Dokładny termin nie jest jeszcze na razie znany, ale spodziewajmy się, że zapowiedź odbędzie się już w przyszłym miesiącu. Tym bardziej, że pewne plotki rzeczywiście wspominały o maju. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów.

