Vivo X Flip to składany smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Wraz z droższym modelem Fold 2. Cena jest atrakcyjna i spodziewajmy się, że urządzenie będzie dostępne także poza Chinami. Tymczasem zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu.

Dwa ekrany

Vivo X Flip ma główny ekran AMOLED o przekątnej 6,74 cala i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Obraz prezentowany jest w rozdzielczości Full HD+. Dodatkowy ekranik na pleckach nie jest mały, bo jego przekątna to 3 cale, a rozdzielczość wynosi 682 × 422 pikseli. Odświeżanie odbywa się w 60 Hz.

Mocny procesor Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem składanego smartfona Vivo X Flip jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Chip nadal oferuje bardzo dużą wydajność i jest wspomagany w nowym telefonie przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena Vivo X Flip atrakcyjna

Cena Vivo X Flip nie wydaje się być wygórowana. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon został wyceniony na kwotę w wysokości 5999 juanów (ok. 3660 zł). Natomiast w opcji z 512 GB miejsca na dane jest to 6699 juanów (ok. 4090 zł). Oczywiście w Europie zapłacimy więcej, co trzeba mieć na uwadze. Sprzedaż w Chinach ruszy 28 kwietnia, a obecnie trwa tam przedsprzedaż smartfona.

Podwójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny modelu Vivo X Flip składa się z dwóch obiektywów. Główny połączono z sensorem z matrycą 50 MP i wiemy, że kamera wspiera OIS (optyczną stabilizację obrazu). Obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z sensorem 12 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli na robienie selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem

Pod obudową składanego smartfona Vivo X Flip znajduje się bateria o pojemności 4400 mAh. Wiemy, że wspiera ona szybkie ładowanie. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 44 W. Czytnik linii papilarnych znajduje się na boku obudowy. Całość waży 198 g i pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką OriginOS. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Vivo X Flip – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 × 2520 pikseli

3-calowy ekran AMOLED 60 Hz o rozdzielczości 682 × 422 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 MP

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

198 g

Android 13 z OriginOS

źródło