Vivo Pad 2 zaprezentowany. Cena i specyfikacja tabletu

Vivo Pad 2 to nowy tablet chińskiej marki. Cena urządzenia jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Znajdziemy tu 12,1-calowy ekran LCD 2.8K. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 9000. Ponadto tablet Vivo Pad 2 ma baterię o pojemności 10000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania.

Vivo Pad 2 to tablet, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena w Chinach została ustalona na poziomie 2399 juanów (ok. 1460 zł) za podstawową konfigurację sprzętową. Ta high-endowa kosztuje 3399 juanów (ok. 2070 zł). Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna sprzętu.

Tablet Vivo Pad 2 ma 12,1-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2800 x 1968 pikseli i odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Jasność maksymalna wynosi 600 nitów. Procesor to MediaTek Dimensity 9000, który jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca.

Bateria tabletu Vivo Pad 2 ma pojemność 10000 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 44 W. Aparat fotograficzny jest podwójny i składa się z sensorów 13 oraz 2 MP. Przednia kamera ma 8-megapikselowy przetwornik. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z OriginOS. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Tablet Vivo Pad 2 – specyfikacja techniczna

12,1-calowy ekran LCD 144 Hz o rozdzielczości 2800 x 1968 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 9000

8 lub 12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 MP

bateria o pojemności 10000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

NFC

złącze USB C

585 g

Android 13 z OriginOS

