Xiaomi 13 Ultra to smartfon, którego rynkowa premiera jest bardzo blisko. Tymczasem dla telefonu została udostępniona nowa aktualizacja MIUI 14. Wprowadza ona różne optymalizacje i poprawki. Ponadto z tym uaktualnieniem Xiaomi 13 Ultra otrzymuje pewne zmiany związane z oprogramowaniem aparatu fotograficznego.

Xiaomi 13 Ultra to smartfon, który został zaprezentowany wcześniej w tym tygodniu. Rynkowa premiera odbędzie się 21 kwietnia i tego dnia telefon trafi do sklepów. Tymczasem została udostępniona pierwsza aktualizacja oprogramowania. Jest to oczywiście MIUI 14 oparte na systemie Android 13.

Pierwsza aktualizacja MIUI 14 dla Xiaomi 13 Ultra wprowadza firmware oznaczony ciągiem znaków 14.0.8.0 TMACNXM. W oficjalnym wykazie zmian dla tego uaktualnienia czytamy o poprawkach z zakresu stabilności, których to jednak nie sprecyzowano. Ważniejsze wydaje się być jednak wprowadzenie usprawnień dla aparatu.

Aktualizacja MIUI 14 dla Xiaomi 13 Ultra z udoskonaleniami aparatu

Wspomniana aktualizacja dla Xiaomi 13 Ultra wprowadza zmiany związane z aparatem fotograficznym. Domyślny współczynnik dla zoomu został zmieniony na 1,5X, a opcje ogniskowej na 0,6 m/1,3 m/5 m w trybie szybkiego zdjęcia. Zoptymalizowano również jakość obrazu dla określonych scen. Uaktualnienie dostępne jest na razie w Chinach, gdzie sprzedaż nowego smartfona rozpocznie się w pierwszej kolejności.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło