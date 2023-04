Vivo X Fold 2 zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

Vivo X Fold 2 to składany smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Urządzenie jest ciekawe i jego specyfikacja techniczna jest konkretna. Natomiast cena nie jest najniższa, ale podobne telefony bywają droższe, co warto mieć na uwadze. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

8,03-calowy ekran OLED LTPO

Vivo X Fold 2 ma główny wyświetlacz OLED wykonany w technologii LTPO, który zapewnia zmienne odświeżanie w zakresie do 120 Hz. Jest to 8,03-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1916 x 2160 pikseli oraz jasności na poziomie do 1800 nitów. Drugi ekranik to 6,53-calowy wyświetlacz OLED oferujący odświeżanie w 120 Hz i o proporcjach 21:9.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Vivo X Fold 2 jest procesor Snapdragon 8 Gen 2. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jest to pierwszy składany telefon z tym chipem na rynku. Układ wspomagany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci kości UFS 4.0.

Cena Vivo X Fold 2 atrakcyjna

Cena Vivo X Fold 2 w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej w Chinach została ustalona na poziomie 8999 juanów, czyli około 5,5 tys. zł. Za wersję z 512 GB miejsca na dane trzeba zapłacić 9999 juanów (ok. 6100 zł). Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Niestety w planach producenta nie ma opcji wprowadzenia tego telefonu do sprzedaży poza Państwem Środka.

Potrójny aparat z logo ZEISS

Vivo X Fold 2 ma potrójny aparat fotograficzny z logo firmy ZEISS. Główny obiektyw został połączony z sensorem Sony IMX866V z matrycą 50 MP i wspiera OIS. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z 12-megapikselowym przetwornikiem. Całość uzupełnia teleobiektyw z sensorem 12 MP. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem

Pod obudową modelu Vivo X Fold 2 znajduje się bateria o pojemności 4800 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 120 W. Pozwala to na pełne naładowanie w ciągu 26 min. Natomiast w przypadku ładowarki bezprzewodowej jest to 50 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Vivo X Fold 2 – specyfikacja techniczna

8,03-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1916 x 2160 pikseli

6,53-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 12 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

