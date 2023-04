Samsung Galaxy A24 4G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy A24 4G to smartfon, którego premiera odbyła się po cichu. Telefon zadebiutował w Wietnamie. Cena powinna być atrakcyjna. Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A24 4G jest już znana. Urządzenie ma 6,5-calowy ekran AMOLED, procesor MediaTek Helio G99 i aparat fotograficzny 50 MP.

Samsung Galaxy A24 4G to smartfon, który był obiektem różnych przecieków. Za nami premiera, która odbyła się bez większego rozgłosu w Wietnamie, gdzie telefon pojawił się w ofercie producenta. Cena na razie nie została podana, ale plotki mówią o atrakcyjnej kwocie. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia.

6,5-calowy ekran Super AMOLED

Samsung Galaxy A24 4G ma płaski ekran Super AMOLED o przekątnej 6,5 cala oraz rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli). Jest to wyświetlacz ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Wiemy, że odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 90 Hz. Następnie mamy wyświetlanie 16 mln kolorów. Więcej parametrów nie ujawniono.

Procesor MediaTek Helio G99

Sercem smartfona Samsung Galaxy A24 4G jest procesor MediaTek Helio G99. To 8-rdzeniowa jednostka CPU z układem graficznym ARM Mali-G57 MC2, która została zaprojektowana z myślą o tańszych telefonach z Androidem. Chip wspomagany jest w tym modelu przez 6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem karty microSD o pojemności do 1 TB.

Cena modelu Samsung Galaxy A24 4G ma być atrakcyjna

Cena smartfona Samsung Galaxy A24 4G nie została jeszcze ujawniona. Wiemy jednak, za sprawą przecieków, że w Europie ma to być kwota na poziomie około 200 euro, czyli w Polsce spodziewajmy się sumy w postaci niespełna tysiąca złotych. Na dokładne szczegóły w tym temacie przyjdzie nam jednak poczekać. Do wyboru będą cztery warianty kolorystyczne obudowy.

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP

Aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy A24 4G składa się z trzech obiektywów i diody doświetlającej LED, które wtopiono w obudowę. Koreańczycy zrezygnowali na razie z wyspy. Główny obiektyw współpracuje z sensorem 50 MP, a ultraszerokokątny z matrycą 5 MP. Jest też kamerka 2 MP do zdjęć makro. Natomiast przednia pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową modelu Samsung Galaxy A24 4G znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że akumulator wspiera ładowanie o mocy 25 W. Znajdziemy tu też najnowszy Bluetooth 5.3 czy NFC. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką producenta w postaci One UI 5.1. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A24 4G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED 90 Hz o rozdzielczości 1080 x 2408 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G99

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

195 g

Android 13 z One UI 5.1

