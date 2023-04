Motorola Razr 40 Ultra w drodze. Składany smartfon na zajawce

Motorola Razr 40 Ultra to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawił się teaser. Zajawka potwierdza nazwę urządzenia. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna modelu Motorola Razr 40 Ultra. Smartfon ma procesor Snapdragon 8 Gen 1+ i ukrywa się pod kryptonimem XT2321-1.

Motorola Razr 40 Ultra to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Premiera telefonu musi być nieodległa. Zwiastuje to zajawka, która pochodzi z materiałów prasowych producenta udostępniona przez leakera Evleaks. Rzućmy sobie na to okiem.

Teaser modelu Motorola Razr 40 Ultra ujawnia nam nazwę telefonu. Wiemy, że urządzenie powstaje pod kryptonimem XT2321-1. Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+, który będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Rozkładany wyświetlacz będzie prezentować obraz w rozdzielczości Full HD+.

Pełna specyfikacja modelu Motorola Razr 40 Ultra nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Motorola Razr 40 Ultra pozostaje na razie owiana tajemnicą. Wiemy jednak, że z tyłu obudowy pojawi się duży wyświetlacz pokrywający niemal całą część połowy składanej obudowy. W specjalnych wcięciach zostaną umieszczone poszczególne elementy aparatu fotograficznego, który otrzyma dwa obiektywy. Więcej informacji nie jest na razie znanych i na kolejne szczegóły przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło