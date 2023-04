Xiaomi Pad 6 Pro w ofercie. Cena i specyfikacja tabletu

Xiaomi Pad 6 Pro to tablet, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Na razie w Chinach, gdzie cena sprzętu jest atrakcyjna. Urządzenie oferuje ciekawe rozwiązania i ma mocne podzespoły. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna modelu.

11-calowy ekran LCD 144 Hz

Xiaomi Pad 6 Pro ma 11-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli. Wyświetlacz oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 30 do 144 Hz. Natomiast próbkowanie dotyku odbywa się w 240 Hz. Panel wspiera formaty HDR10 oraz Dolby Vision. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3.

Mocny Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem tabletu Xiaomi Pad 6 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem z drugiej połowy 2022 r. To nadal bardzo mocny układ, który oferuje dużą wydajność. W tańszym modelu umieszczono Snapdragona 870. Chip wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1.

Cena Xiaomi Pad 6 Pro atrakcyjna

Cena Xiaomi Pad 6 Pro jest naprawdę atrakcyjna. Tablet w podstawowej konfiguracji sprzętowej w Chinach kosztuje 2499 juanów (ok. 1530 zł). Natomiast w najdroższej opcji jest to 3399 juanów (ok. 2080 zł). Do wyboru są cztery opcje, które różnią się rozmiarem pamięci. Natomiast w przypadku wariantów kolorystycznych są to trzy wersje.

Bateria z szybkim ładowaniem

Energię w tablecie Xiaomi Pad 6 Pro dostarcza bateria o pojemności 8600 mAh, która wspiera szybkie ładowanie. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 67 W. Znajdziemy tu też dwuzakresowe Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, USB C oraz cztery głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego w technologii Dolby Atmos.

Podwójny aparat 50 MP

Xiaomi Pad 6 Pro ma również podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem przysłony współpracuje z sensorem 50 MP. Następnie mamy czujnik głębi z matrycą 2 MP. W przypadku przedniej kamerki producent zdecydował się na Sony IMX596 z 20-megapikselowym przetwornikiem. Specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Pad 6 Pro – specyfikacja techniczna

11-calowy ekran LCD 144 Hz o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 8600 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

cztery głośniki z Dolby Atmos

złącze USB C

490 g

Android 13 z MIUI 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło