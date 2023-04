Realme 11 Pro Plus w maju. Smartfon otrzyma aparat 200 MP

Realme 11 Pro Plus to smartfon, którego debiut jest blisko. Kiedy odbędzie się premiera? Już w przyszłym miesiącu, co potwierdza teaser krążący po sieci. Wiemy, że telefon otrzyma aparat fotograficzny z sensorem 200 MP. Specyfikacja techniczna Realme 11 Pro Plus jest już znana za sprawą strony TENAA.