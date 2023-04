Premiera Xiaomi 13 Ultra — cena, specyfikacja i dostępność

Xiaomi 13 Ultra to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Flagowiec jest konkretny i jego specyfikacja techniczna jest z najwyższej półki. Co prawda cena Xiaomi 13 Ultra nie jest niska, ale telefon nadrabia wysoką kwotę podzespołami. W tym w szczególności poczwórnym aparatem fotograficznym.

Xiaomi 13 Ultra to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena i specyfikacja techniczna nie są już tajemnicą. Telefon jest konkretny i wyróżnia się przede wszystkim poczwórnym aparatem fotograficznym z logo Leica. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,73-calowy ekran OLED 120 Hz

Xiaomi 13 Ultra ma zakrzywiony ekran wykonany w technologii OLED-owej o przekątnej 6,73 cala. Jest to wyświetlacz oferujący obraz w rozdzielczości QHD+ oraz odświeżaniu na poziomie do 120 Hz. Panel wyróżnia się bardzo dużą jasnością maksymalną w postaci aż 2600 nitów. Nie zabrakło także wsparcia dla formatów HDR10+ oraz Dolby Vision.

Poczwórny aparat fotograficzny 50 MP

Aparat fotograficzny Xiaomi 13 Ultra jest konkretny i powstał we współpracy z firmą Leica, której logo znajduje się na obudowie. Wszystkie cztery obiektywy, z których jeden jest peryskopowy, współpracują z sensorami z matrycami 50 MP. Główny został połączony z 1-calowym Sony IMX989, który znamy już z poprzednika. Pozostałe trzy współpracują z IMX858. Przednia kamera ma 32-megapikselowy czujnik.

Cena Xiaomi 13 Ultra niemała

Cena Xiaomi 13 Ultra jest niestety wysoka. W Chinach są to kwoty zaczynające się od 5999 juanów, czyli około 3680 zł. Niestety w Europie czy Polsce tak mało nie zapłacimy. Ceny na Starym Kontynencie będą wyższe, co trzeba niestety mieć na uwadze.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Xiaomi 13 Ultra jest oczywiście procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jego wybór był więc w zasadzie oczywisty, bo jest to bardzo potężny układ dla telefonów z półki premium. Jest on wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Bateria z ładowaniem o mocy 90 W

Pod obudową smartfona Xiaomi 13 Ultra znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że wspiera ona szybkie ładowanie i producent zdecydował się tutaj na ładowarkę o mocy 90 W. Natomiast w przypadku ładowania bezprzewodowego jest to 50 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką MIUI 14. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Xiaomi 13 Ultra – specyfikacja techniczna

6,73-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

do 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

163,18×74,64×9,57 mm

227 g

Android 13 z MIUI 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło