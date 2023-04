Google Pixel 7a z datą premiery. Cena będzie wyższa

Google Pixel 7a to smartfon, który jest obecnie w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo jego debiut zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje. Tym razem jest to cena oraz data premiery. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Datą premiery telefonu Google Pixel 7a jest 10 maja. Tego dnia (w trakcie konferencji I/O 2023) odbędzie się oficjalna zapowiedź smartfona. Następnie zostanie uruchomiona sprzedaż. Dla porównania na dostępność modelu 6a trzeba było poczekać kilka tygodni od prezentacji. Tym razem ma być jednak inaczej.

Cena Google Pixel 7a wyższa

Niestety cena Google Pixel 7a będzie wyższa względem poprzednika. Źródło informacji ujawnia, że będzie to kwota na poziomie 499 dol., czyli o 50 dol. wyższa w porównaniu do modelu 6a. Tak więc czeka nas podwyżka, z czym trzeba się pogodzić. Do wyboru będą cztery warianty kolorystyczne obudowy, w tym koralowy, który to jednak będzie dostępny tylko w sklepie producenta.

źródło