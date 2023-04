Xiaomi 13 Ultra blisko. Producent udostępnia oficjalne rendery

Xiaomi 13 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się we wtorek. Producent podgrzewa atmosferę przed debiutem i udostępnił oficjalne rendery prasowe telefonu. Te ujawniają nam ciekawy design. Poza tym potwierdzają wygląd Xiaomi 13 Ultra, który poznaliśmy za sprawą wcześniejszych przecieków smartfona.

Oficjalne rendery prasowe Xiaomi 13 Ultra ujawniają nam bardzo ciekawy design. Widzimy, że obudowa z tyłu ma skóropodobne wykończenie. Grafiki ujawniają ponadto poczwórny aparat fotograficzny z logo Leica, który umieszczono na ogromnej wyspie w kształcie okręgu. Wiemy, że kamera składa się z czterech sensorów z matrycami 50 MP.

Oficjalne rendery Xiaomi 13 Ultra tuż przed premierą

Xiaomi 13 Ultra to smartfon, którego oficjalna premiera odbędzie się już 18 kwietnia, czyli w najbliższy wtorek. Rendery udostępniono więc tuż przed debiutem. Smartfon prezentuje się naprawdę dobrze i jego design z pewnością się wyróżnia. Wiele wskazuje też na to, że szykuje się nam nowy lider na rynku mobilnego fotografowania, ale to wyjaśni się wkrótce.

źródło