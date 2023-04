Motorola Razr Lite pozuje na renderach. Tak wygląda składany smartfon

Motorola Razr Lite to nowy składany smartfon, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostały się rendery telefonu. Bazują one na schematach CAD urządzenia i ujawniają nam design. Smartfon Motorola Razr Lite prezentuje się naprawdę ciekawie. Debiut modelu ma odbyć się później w 2023 r.