Xiaomi Pad 6 Pro blisko. Cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Xiaomi Pad 6 Pro to tablet, którego premiera jest bardzo blisko. Co wiemy o tym urządzeniu przed oficjalną prezentacją? Częściowa specyfikacja techniczna jest już znana i ta będzie bardzo konkretna. Natomiast cena Xiaomi Pad 6 Pro jest jeszcze tajemnicą, ale powinniśmy spodziewać się atrakcyjnych kwot.

Xiaomi Pad 6 Pro to tablet, którego debiut odbędzie się 18 kwietnia. Urządzenie zobaczymy wraz ze smartfonem 13 Ultra oraz opaską Smart Band 8. Co z ceną? Jaka będzie specyfikacja techniczna urządzenia? Część odpowiedzi na te pytania już znamy. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma mieć do zaoferowania.

11-calowy ekran 144 Hz

Tablet Xiaomi Pad 6 Pro ma 11-calowy ekran o rozdzielczości 2,8K. Wyświetlacz będzie w stanie odświeżać obraz w zakresie do 144 Hz. Spodziewajmy się także wsparcia dla formatów HDR10+ oraz Dolby Vision. Przy okazji nie zabraknie możliwości pracy z ekranem z wykorzystaniem rysika, który to pewnie będzie opcjonalnym akcesorium.

Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem tabletu Xiaomi Pad 6 Pro będzie procesor Snapdragon 8 Gen 1+. To zeszłoroczny SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który oferuje bardzo dużą wydajność. Będzie on wspomagany przez nawet 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane spodziewajmy się do 512 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena Xiaomi Pad 6 Pro nieznana

Cena Xiaomi Pad 6 Pro pozostaje na razie owiana tajemnicą. Możemy jednak spróbować pospekulować. W przypadku poprzednika były to kwoty zaczynające się w Chinach od 2999 juanów, czyli około 1840 zł. Niestety zła wiadomość jest taka, że urządzenie prawdopodobnie będzie dostępne tylko na terenie Państwa Środka. Do Europy ma trafić jedynie tańszy model bez dopisku Pro w nazwie.

Podwójny aparat 50 MP

Xiaomi Pad 6 Pro ma aparat fotograficzny umieszczony na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Umieszczono tam dwa obiektywy i ten główny współpracuje z sensorem z matrycą 50 MP. Informacje związane z dodatkową kamerką na razie są tajemnicą, ale warto dodać, że w poprzedniej generacji był to czujnik głębi z sensorem 5 MP.

Bateria z szybkim ładowaniem

Energię w tablecie Xiaomi Pad 6 Pro dostarczy akumulator o pojemności 8600 mAh. Wiemy (za sprawą strony urzędu 3C), że bateria wspiera szybkie ładowanie. Producent zdecydował się na technologię z wykorzystaniem ładowarki o mocy 67 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 13 z autorską nakładką MIUI 14. Znana specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

Xiaomi Pad 6 Pro – specyfikacja techniczna

11-calowy ekran 144 Hz o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

do 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

do 512 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka do wideorozmów — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 8600 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

złącze USB C

głośniki z Dolby Atmos

Android 13 z nakładką producenta

