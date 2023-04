HTC Wildfire E2 Play zaprezentowany. Cena i specyfikacja

HTC Wildfire E2 Play to smartfon, który dołącza do zaprezentowanego ostatnio modelu E3 Lite. Cena powinna być atrakcyjna, a specyfikacja techniczna jest typowa dla niższej półki. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Duży ekran HD+

HTC Wildfire E2 Play ma duży ekran o przekątnej 6,82 cala i jest to panel ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Wyświetlacz oferuje obraz w jakości HD+ (720 x 1640 pikseli), a kontrast wynosi 1500:1. Warto też wspomnieć o maksymalnej jasności na poziomie 450 nitów. Więcej parametrów nie ujawniono.

Procesor Spreadtrum T606

Sercem smartfona HTC Wildfire E2 Play jest procesor Spreadtrum T606. To dosyć prosta jednostka składająca się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A75 oraz sześciu Cortex-A55, które pracują z zegarem na poziomie 1,6 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM G57. SoC wspomagany jest w telefonie przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem karty microSD o pojemności do 256 GB.

Cena HTC Wildfire E2 Play tajemnicą

Cena HTC Widlfire E2 Play nie została na razie podana przez producenta. Wiemy, że w sprzedaży pojawi się tylko jedna konfiguracja sprzętowa telefonu. Smartfon będzie dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy – czarnym oraz niebieskim.

Poczwórny aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny smartfona HTC Wildfire E2 Play składa się z czterech obiektywów. Główny został połączony z sensorem 48 MP. Następnie mamy ultraszerokokątny współpracujący z matrycą 5 MP. Pozostałe dwa to czujnik głębi oraz kamerka do zdjęć makro z sensorami 2 MP. Przedni aparat pozwoli na robienie selfie w jakości do 8 megapikseli.

Bateria o pojemności 4600 mAh

Akumulator modelu HTC Wildfire E2 Play ma pojemność na poziomie 4600 mAh. Bateria wspiera ładowanie tylko z wykorzystaniem ładowarki o mocy 10 W. Producent deklaruje na jednym naładowaniu do 11 h odtwarzania wideo czy 10 h przeglądania internetu. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

HTC Wildfire E2 Play – specyfikacja techniczna

6,82-calowy ekran o rozdzielczości 720 x 1640 pikseli i jasności do 450 nitów

procesor Spreadtrum T606

8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 256 GB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 5 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB

czytnik linii papilarnych

210 g

Android 12

