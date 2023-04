Xiaomi 13 Ultra — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Xiaomi 13 Ultra to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Debiut odbędzie się już 18 kwietnia. Tego dnia zobaczymy także inne produkty, w tym opaskę Smart Band 8. Co z ceną i specyfikacją techniczną telefonu? Na temat nowego smartfona wiemy już całkiem sporo. Zobaczmy sobie, czego powinniśmy się spodziewać po tym urządzeniu.

6,7-calowy ekran AMOLED

Xiaomi 13 Ultra ma ekran AMOLED wykonany w technologii LTPO, a więc taki, który zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Wyświetlacz ma przekątną na poziomie 6,7 cala oraz rozdzielczość QHD+. Spodziewajmy się również wsparcia dla formatów HDR10+ i Dolby Vision czy dużej jasności, ale szczegóły nie są znane. Panel ma okrągłe wcięcie, gdzie znajduje się kamerka do selfie z 32-megapikselową matrycą.

Konkretny aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny Xiaomi 13 Ultra ma być konkretny. Smartfon otrzyma cztery obiektywy umieszczone na dużej wyspie w kształcie okręgu. Główny sensor to 1-calowy Sony IMX989. Pozostałe trzy to IMX858. Wszystkie mają matryce 50 MP. Producent chwali się, że nowa kamera ma zaoferować naprawdę duże możliwości, w tym obejmujące nowe funkcje dla HDR czy redukcji szumów na zdjęciach. Oczekujmy także konkretnych opcji dla zoomu, co ma zapewnić nowy obiektyw peryskopowy.

Cena Xiaomi 13 Ultra wyższa

Cena Xiaomi 13 Ultra będzie większa w porównaniu do zeszłorocznego modelu 12S. Plotki mówią o kwotach zaczynających się od 6299 juanów (ok. 3870 zł). To o 300 juanów więcej w porównaniu do poprzednika. W Europie zapłacimy oczywiście znacznie więcej. Nie zdziwmy się, gdy w Polsce będzie to (w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej) blisko 7 tys. zł.

Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Xiaomi 13 Ultra będzie procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jest to bardzo wydajny układ, który zapewni odpowiednią moc. Chip będzie wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono do 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Bateria z szybkim ładowaniem

Pod obudową Xiaomi 13 Ultra znajdzie się bateria o pojemności 4900 mAh. Wiemy, że ma ona wspierać szybkie ładowanie o mocy 90 W. Natomiast w przypadku ładowarki bezprzewodowej ma to być moc na poziomie 50 W. Producent chwali się także nowym trybem oszczędzania energii, który na 1 proc. naładowania ma pozwolić na działanie urządzenia nawet przez 60 min. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi 13 Ultra – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

do 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X

do 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 4900 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

163,18×74,64×9,57 mm

Android 13 z MIUI 14

źródło