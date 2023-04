ASUS ROG Phone 7 Ultimate zaprezentowany. Cena i specyfikacja

ASUS ROG Phone 7 Ultimate to nowy smartfon do gier. Telefon jest konkretny i jego specyfikacja techniczna jest z górnej półki. Cena ASUS ROG Phone 7 Ultimate nie jest niska. Jednak klienci nabywający nowego smartfona mogą liczyć na ciekawy dodatek w postaci coolera Areo Active do schładzania sprzętu.

ASUS ROG Phone 7 Ultimate to smartfon do gier, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena nie jest niska, ale specyfikacja techniczna jest z górnej półki. Zobaczmy sobie, ile kosztuje nowy flagowiec tajwańskiej marki oraz co ma do zaoferowania pod kątem wyposażenia.

Ekran OLED 165 Hz

ASUS ROG Phone 7 Ultimate ma ekran wykonany w technologii OLED-owej. Jest to 6,78-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ oraz oferujący odświeżanie obrazu w zakresie do 165 Hz. Następnie mamy jasność maksymalną na poziomie 1500 nitów. Nie brakuje też wsparcia dla 10-bitowego HDR, a całość pokryto szkłem Corning Gorilla Glass Victus.

Procesor Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona do gier ASUS ROG Phone 7 Ultimate jest procesor Snapdragon 8 Gen 2. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, a więc jego wybór wydaje się być oczywistym. Układ oferuje naprawdę dużą wydajność, także w grach. Chip jest wspomagany w telefonie przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena ASUS ROG Phone 7 Ultimate nie niska

Cena ASUS ROG Phone 7 Ultimate nie jest niska. W Europie jest to kwota na poziomie 1399 euro, czyli blisko 6,5 tys. zł. Producent przewidział tylko jedną konfigurację sprzętową tego smartfona. Warto jednak dodać, że w zestawie znajduje się cooler Aero Active do schładzania podzespołów. Obecnie trwa przedsprzedaż, a rynkowy debiut zaplanowano na maj.

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP

ASUS ROG Phone 7 Ultimate ma potrójny aparat fotograficzny, który ma główny sensor w postaci Sony IMX766 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny, który współpracuje z matrycą 13 MP. Całość uzupełnia kamerka do zdjęć makro z czujnikiem 5 MP. Natomiast przednia umożliwia rejestrowanie obrazu w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 6000 mAh

Pod obudową smartfona do gier ASUS ROG Phone 7 Ultimate znajduje się bateria o pojemności 6000 mAh. Akumulator jest więc duży i wiemy, że wspiera szybkie ładowanie Quick Charge 5.0. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 65 W. Urządzenie ma też głośniki ze wzmacniaczem audio czy czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

ASUS ROG Phone 7 Ultimate – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran OLED 165 Hz o rozdzielczości 1080 x 2448 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 + 5 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

249 g

Android 13 z nakładką producenta

