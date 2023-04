Android 14 beta 1 dostępny. Google uruchamia testy

Android 14 beta 1 to najnowsza wersja nadchodzącego systemu operacyjnego Google. Uruchomiono jego testy i jest to bardziej stabilna edycja oprogramowania od wydań deweloperskich. Na razie Android 14 beta 1 jest dostępny dla użytkowników Pixeli. Jednak w niedługim czasie trafi także na wybrane smartfony partnerów.

Android 14 beta 1 to system operacyjny Google, który został udostępniony do testów. Nastąpiło to po wydaniu dwóch wcześniejszych wersji Dev dla deweloperów. Teraz oprogramowanie staje się szerzej dostępne. Dzięki temu może je wypróbować większa ilość chętnych użytkowników, którzy są właścicielami Pixeli.

Google w systemie Android 14 beta 1 wprowadziło sporo nowości oraz zmian, które obejmują różne obszary oprogramowania. Pojawiają się m.in. nowe interfejsy API, które dają deweloperom aplikacji nowe opcje i możliwości. Finalne wydanie nowej platformy planowane jest na drugą połowę lata tego roku.

Testy Android 14 beta 1 obecnie na Google Pixel

Android 14 beta 1 to system operacyjny, który obecnie można wypróbować na smartfonach z serii Google Pixel (począwszy od modelu 4a 5G). Z czasem testy zostaną rozszerzone o wybrane telefony partnerów. Taki program pilotażowy powinien ruszyć już w przyszłym miesiącu. Niedługo po majowej konferencji I/O 2023. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość oraz czekać.

