Choć Apple oraz Samsung są niekwestionowanymi liderami na rynku telefonów komórkowych, to chińskie firmy takie jak Huawei oraz Xiaomi depczą im po piętach. Różnice między producentami są szczególnie niewielkie w segmencie budżetowych komórek, gdzie chińskie firmy wręcz dominują. Jeśli szukasz taniego smartfona, to koniecznie sprawdź te modele od Xiaomi.

Xiaomi – wysoka jakość prosto z Chin

Telefony komórkowe wyprodukowane w Chinach nie mają za dobrej renomy, ale niektórzy producenci stanowią wyjątek od tej reguły. Jeśli chodzi o Xiaomi smartfony tej firmy wyróżniają się wysoką jakością oraz dobrymi parametrami technicznymi. Ich najważniejszą zaletą jest atrakcyjny stosunek ceny do jakości oraz szeroki wybór modeli zróżnicowanych pod względem cenowym.

W sprzedaży znajdziemy dwie serie urządzeń od chińskiego producenta: POCO oraz Redmi. Obie mają taką samą nakładkę systemową do Androida. Różnice między seriami są subtelne i dotyczą głównie wykorzystanych podzespołów, choć w praktyce poszczególne modele mają podobne parametry techniczne.

REDMI Note 11S

Xiaomi REDMI Note 11S to jeden z najlepszych smartfonów w niskiej półce cenowej. Jego największą zaletą jest wysokiej jakości ekran dotykowy z wyświetlaczem wykonanym w technologii AMONLED, 6 GB pamięci RAM oraz tylni aparat o zawrotnej rozdzielczości 108 megapikseli. Zdjęcia robione Xiaomi REDMI Note 11S rzeczywiście robią ogromne wrażenie, nawet jeśli nie są aż tak dobre jak fotografie wykonane najnowszymi flagowcami.

Jeśli chodzi o pozostałe parametry, to jest już nieco gorzej, choć wciąż możemy mówić o dobrej jakości. Ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G96 o częstotliwości taktowania wynoszącej 2,05 GHz wystarcza do większości zastosowań i zaskakująco nieźle radzi sobie w grach mobilnych. Telefon jest wyposażony w Bluetooth 5.0 oraz NFC, natomiast akumulator o pojemności 5000 mAh zapewnia na pełnym naładowaniu ok. 20 godzin intensywnej pracy. Xiaomi REDMI Note 11S to doskonały wybór dla osób, które poszukują uniwersalnego smartfona w atrakcyjnej cenie.

POCO C40

Jeśli zależy nam przede wszystkim na niskiej cenie, to warto zainteresować się Xiaomi POCO C40. Ten model oferuje co prawda znacznie gorsze parametry od REDMI Note 11S, ale wciąż dobrze sprawdza na co dzień. Największą zaletą telefonu jest akumulator o pojemności 6000 mAh oraz ośmiordzeniowy procesor JRQ JR510 o częstotliwości taktowania wynoszącej 2 GHz. Smartfon jest szybszy, niż to się może wydawać, nawet jeśli 3 GB pamięci RAM będą niewystarczające przy bardziej wymagających grach mobilnych. Tylni aparat o rozdzielczości 13 megapikseli też nie zachwyca, chociaż Xiaomi POCO C40 pozytywnie wyróżnia się na tle pozostałych smartfonów budżetowych.

Redmi 10A

Jeśli szukamy czegoś lepszego od POCO C40, ale wciąż zależy nam na atrakcyjnej cenie, to warto rozważyć zakup Xiaomi Redmi 10A. To niezły smartfon, będący udanym kompromisem pomiędzy tanimi i najtańszymi modelami. Ośmiordzeniowy MediaTek Helio G25 o częstotliwości taktowania 2.0 GHz jest co prawda oparty na nieco starszej architekturze, ale to wciąż dość szybki i wydajny procesor, co w połączeniu z 4 GB pamięci RAM zapewnia wystarczające tempo pracy.

Największym minusem Xiaomi Redmi 10A jest brak NFC oraz tylni aparat fotograficzny o rozdzielczości 13 megapikseli. Nie jest to za wiele, choć zwykli użytkownicy powinni być zadowoleni. Dzięki akumulatorowi o pojemności 5000 mAh smartfon wytrzymuje przez kilkanaście godzin intensywnej pracy. Xiaomi Redmi 10A to jedna z lepszych propozycji w tej cenie.

POCO X5

Co zrobić, jeśli dysponujemy nieco wyższym budżetem i szukamy taniego smartfona ze średniej półki cenowej? W takiej sytuacji dobrze sprawdzi się Xiaomi POCO X5. Telefon został wyposażony w NFC, Bluetooth 5.0 oraz nowoczesny moduł 5G, dzięki któremu możemy korzystać z szybkiej sieci komórkowej piątej generacji. Jak prezentują się parametry techniczne smartfona?

Najważniejszą zaletą Xiaomi POCO X5 jest Qualcomm Snapdragon 695 o częstotliwości taktowania wynoszącej 2.2 GHz. To najlepszy procesor mobilny ze średniej półki cenowej – w połączeniu z 8 GB pamięci RAM gwarantuje szybkie działanie telefonu, nawet w wymagających grach mobilnych. Dużym plusem telefonu jest ekran dotykowy z wyświetlaczem AMONLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz aż 256 GB wbudowanej pamięci flash. Aparat o rozdzielczości 48 megapikseli robi dobre, ostre zdjęcia, a akumulator o pojemności 5000 mAh zapewnia kilkanaście godzin intensywnej pracy na jednym ładowaniu. Xiaomi POCO X5 to idealny wybór dla osób, którym zależy na wysokiej jakości za wyjątkowo atrakcyjną cenę!