Redmi Note 12 Pro 4G oficjalnie. Cena i specyfikacja

Redmi Note 12 Pro 4G to smartfon, którego premiera odbyła się w Europie. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa, choć nie znajdziemy tu łączności z sieciami 5G. Telefon ma 6,67-calowy ekran AMOLED i aparat 108 MP. Ponadto Redmi Note 12 Pro 4G otrzymał procesor Snapdragon 732G.

Redmi Note 12 Pro 4G to nowy smartfon w portfolio submarki Xiaomi. Premiera telefonu odbyła się na wybranych rynkach europejskich zgodnie z zapowiedziami. Znana jest cena oraz specyfikacja techniczna urządzenia. Model można już kupić. Zobaczmy sobie, co ten średniak ma do zaoferowania.

6,67-calowy ekran AMOLED

Redmi Note 12 Pro 4G ma ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli) oraz jasności maksymalnej na poziomie 1100 nitów. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz. Poza tym znajdziemy tu wsparcie dla formatu Dolby Vision.

Procesor Snapdragon 732G

Sercem smartfona Redmi Note 12 Pro 4G jest procesor Snapdragon 732G. To kilkuletni SoC Qualcomma dla średniaków i z tego też powodu telefon dostarczany jest z nieco starszym Androidem 11, co warto mieć na uwadze. Chip nie oferuje modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G. Układ wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2.

Cena Redmi Note 12 Pro 4G atrakcyjna

Cena Redmi Note 12 Pro 4G w podstawowej konfiguracji sprzętowej została ustalona na poziomie 349 euro, czyli około 1630 zł. Kwota za wariant z większą pamięcią na razie nie jest znana. Do wyboru klientów są cztery warianty kolorystyczne obudowy, w tym dwa odcienie niebieskiego.

Poczwórny aparat 108 MP

Redmi Note 12 Pro 4G ma aparat fotograficzny, który składa się z czterech obiektywów. Główny został połączony z sensorem z matrycą 108 MP. Następnie mamy ultraszerokokątny z czujnikiem 8 MP. Znajdziemy tu też kamerkę do zdjęć makro i czujnik głębi. Oba z sensorami 2 MP. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową smartfona Redmi Note 12 Pro 4G znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W. Telefon ma też stereofoniczne głośniki z obsługą Dolby Atmos oraz moduł NFC. Czytnik linii papilarnych znajduje się z boku obudowy. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

Redmi Note 12 Pro 4G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 732G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

201,8 g

Android 11 z MIUI 13

źródło: opracowanie własne