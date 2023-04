Oppo Find X6 Pro ma najlepszy aparat wg DxOMark Mobile

Oppo Find X6 Pro to nowy król mobilnego fotografowania. Smartfon ma najlepszy na rynku aparat fotograficzny wśród telefonów i taki werdykt wydali twórcy testu DxOMark Mobile. Urządzenie zdobyło tam aż 153 punkty. W ten sposób Oppo Find X6 Pro zdetronizował ostatniego flagowca konkurencyjnej marki Honor.

Oppo Find X6 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się w marcu. Wiemy, że urządzenie ma konkretny aparat fotograficzny. Został on oceniony w benchmarku DxOMark Mobile i uzyskany wynik nie pozostawia złudzeń. Kamera jest najlepsza wśród wszystkich montowanych w telefonach na rynku.

Aparat fotograficzny smartfona Oppo Find X6 Pro zdobył w teście DxOMark Mobile aż 153 punkty. To o 1 więcej od dotychczasowego lidera w postaci ostatniego modelu marki Honor. Flagowiec ustanowił kilka rekordów, w tym dla fotografowania, zoomu oraz nagrywania wideo. Szkoda tylko, że producent nie zdecydował się go wprowadzić do sprzedaży poza Chinami.

Aparat fotograficzny Oppo Find X6 Pro liderem DxOMark Mobile pewnie nie na długo

Pamiętajmy, że wielkimi krokami zbliża się premiera smartfona Xiaomi 13 Ultra. Ten telefon również ma dostać konkretny aparat fotograficzny, który może okazać się nowym liderem DxOMark Mobile. Wtedy Oppo Find X6 Pro straci pozycję na rzecz konkurencji. Czy tak będzie, to przekonamy się w niedługim czasie.

