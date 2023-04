Xiaomi 13 Ultra będzie drogi. Cena wyższa od poprzednika

Xiaomi 13 Ultra to smartfon, który nie będzie tani. Przeciwnie, bo cena modelu będzie jeszcze wyższa względem poprzednika. Do sieci przedostały się kwoty wszystkich trzech konfiguracji sprzętowych. Zobaczmy sobie, jak prezentują się ceny Xiaomi 13 Ultra i na jakie wydatki powinniśmy szykować się w Polsce.

Xiaomi 13 Ultra to smartfon, którego premiera ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Już wcześniejsze plotki mówiły o tym, że cena telefonu może być wyższa względem zeszłorocznego modelu. Wygląda na to, że tak rzeczywiście będzie. Potwierdza to najnowszy przeciek. Zobaczmy sobie, ile ma kosztować nowy flagowiec.

Cena Xiaomi 13 Ultra w podstawowej konfiguracji sprzętowej wyniesie 6299 juanów, czyli około 3940 zł. To o 300 juanów więcej od poprzednika. W opcji z 12 GB pamięci RAM trzeba będzie dopłacić 500 juanów. Natomiast w topowej wersji będzie to kwota na poziomie 7499 juanów (ok. 4700 zł).

Polska cena Xiaomi 13 Ultra jeszcze wyższa

Cena Xiaomi 13 Ultra w Polsce będzie niestety jeszcze wyższa. Powyższe kwoty dotyczą chińskiego rynku. W Europie zapłacimy więcej. Biorąc pod uwagę cenę modelu Pro, który w tej samej konfiguracji nad Wisłą kosztuje 6299 zł, a w Chinach 5799 juanów, to spodziewajmy się sum zaczynających się od blisko 7 tys. zł, co trzeba mieć na uwadze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło