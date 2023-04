Vivo Pad 2 już wkrótce. Wyciekają rendery i specyfikacja techniczna

Vivo Pad 2 to tablet, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jego debiut odbędzie się w przyszłym tygodniu. Tymczasem do sieci wyciekły rendery oraz specyfikacja techniczna urządzenia. Tablet Vivo Pad 2 dostanie 12,1-calowy ekran 144 Hz 2,8K, a jego sercem będzie procesor MediaTek Dimensity 9000.

Vivo Pad 2 to tablet, który już pojawiał się w przeciekach. Jego oficjalna zapowiedź odbędzie się 20 kwietnia. Tymczasem na kilka dni przed debiutem do sieci wyciekły oficjalne rendery prasowe urządzenia. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt zaoferuje.

Tablet Vivo Pad 2 ma 12,1-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2,8K. Wyświetlacz zaoferuje odświeżanie obrazu w 144 Hz. Rendery ujawniają nam także przeprojektowany aparat fotograficzny, który ma główny obiektyw z sensorem 13 MP, a dodatkowy to kamerka do zdjęć makro z czujnikiem 2 MP. Przednia ma 8-megapikselową matrycę.

Vivo Pad 2 ma także procesor MediaTek Dimensity 9000. Będzie on wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca. Bateria ma pojemność 10000 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 44 W. Specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest poniżej.

Tablet Vivo Pad 2 – specyfikacja techniczna

12,1-calowy ekran IPS 144 Hz o rozdzielczości 2,8K

procesor MediaTek Dimensity 9000

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 13 + 2 MP

bateria o pojemności 10000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło