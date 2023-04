Oppo Reno 10 Pro Plus blisko. Wycieka specyfikacja techniczna

Oppo Reno 10 Pro Plus to flagowiec, którego premiera jest blisko. Smartfon nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że Oppo Reno 10 Pro Plus otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Nowością w serii będzie także peryskopowy aparat fotograficzny.

Oppo Reno 10 Pro Plus to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Telefon zadebiutuje wraz z dwoma tańszymi modelami z serii. Specyfikacja techniczna urządzenia nie została dochowana w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostały się kluczowe informacje związane z wyposażeniem. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

6,74-calowy ekran 1,5K

Oppo Reno 10 Pro Plus otrzyma zakrzywiony ekran o przekątnej 6,74 cala oraz rozdzielczości 1,5K. Następnie mamy zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Wiemy, że jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Więcej parametrów związanych z ekranem nie jest na razie znanych.

Procesor Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem smartfona Oppo Reno 10 Pro Plus ma być procesor Snapdragon 8 Gen 1+. To poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który nadal oferuje dużą wydajność. Dokładnie ten sam układ znalazł się w poprzedniku i producent zdecydował się na niego ponownie. Wiemy, że będzie on wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena Oppo Reno 10 Pro Plus nieznana

Cena Oppo Reno 10 Pro Plus nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak kwot zbliżonych do poprzednika, który debiutował w cenach od 4299 juanów, czyli około 2700 zł. Niestety w Europie zapłacimy dużo więcej, a w Polsce od około 4 tys. zł, co trzeba niestety mieć na uwadze.

Potrójny aparat z kamerą peryskopową

Oppo Reno 10 Pro Plus otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami, który mogliśmy już wcześniej zobaczyć na schematach. Nowością będzie obiektyw peryskopowy, który zostanie połączony z sensorem OmniVision OV64b 64 MP. Główny ma współpracować z Sony IMX890 50 MP, a ultraszerokokątny z matrycą 8 MP i czujnikiem IMX355. W przypadku przedniej kamerki będzie to IMX709 32 MP.

Bateria z szybszym ładowaniem

Energię w smartfonie Oppo Reno 10 Pro Plus dostarczy bateria o pojemności 4700 mAh. Wiemy, że ma ona wspierać szybkie ładowanie SuperVOOC. Producent tym razem zdecydował się na ładowarkę o mocy 100 W. To o 20 W więcej w porównaniu do poprzedniej generacji telefonu. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 13 z nakładką ColorOS. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo Reno 10 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,74-calkowy ekran 1,5K z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 64 MP

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z ColorOS

