Xiaomi 13T Pro i Redmi K60 Ultra dostrzeżone w bazie IMEI

Xiaomi 13T Pro i Redmi K60 Ultra to nadchodzące flagowce chińskiej marki. W rzeczywistości jest to jeden smartfon, który na różnych rynkach pojawi się pod innymi nazwami. Telefony znaleziono w bazie IMEI. Wygląda na to, że Redmi K60 Ultra zadebiutuje w lipcu, ale na Xiaomi 13T Pro poczekamy sobie trochę dłużej.

Xiaomi 13T Pro i Redmi K60 Ultra to smartfony, które już pojawiały się w przeciekach. Oba modele znaleziono w bazie IMEI, co przybliża je do rynkowego debiutu. Poznajemy nazwy kodowe telefonów. Przy okazji pojawia się tam też pewna wskazówka związana z terminem debiutu.

Redmi K60 Ultra znaleziony w bazie IMEI ma nazwę kodową 23078RKD5C. Natomiast w przypadku Xiaomi 13T Pro jest to 23078PND5G. Fraza 2307 wskazuje na to, że debiut może odbyć się w lipcu 2023 r. Jednak dotyczy to tylko jednego z wymienionych modeli.

Redmi K60 Ultra przed Xiaomi 13T Pro

Debiut Redmi K60 Ultra może odbyć się rzeczywiście już w lipcu. Dotyczy to jednak tego konkretnego modelu oraz Chin, gdzie ten telefon zadebiutuje. Jednak na Xiaomi 13T Pro zapewne poczekamy sobie dłużej. Ten smartfon będzie przebrandowanym telefonem submarki i zostanie wprowadzony na rynki międzynarodowe. Kiedy to nastąpi? Tego na razie jeszcze nie wiadomo i na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

