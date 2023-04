Xiaomi 13 Ultra to smartfon, na którego debiut czeka wiele osób. Pojawił się konkretny termin premiery. Jeśli data jest prawdziwa, to urządzenie zobaczymy już za kilka dni. Prezentacja flagowca Xiaomi 13 Ultra ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Wiemy, że telefon powstał we współpracy z niemiecką firmą Leica.