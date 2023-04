POCO F5 Pro pozuje na zdjęciu. Jest częściowa specyfikacja

POCO F5 Pro to pogromca flagowców, którego debiut musi być blisko. Świadczy o tym strona FCC, gdzie znaleziono telefon i tam opublikowano też zdjęcie. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Wiemy, że POCO F5 Pro otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1+ oraz 6,67-calowy ekran AMOLED.

POCO F5 Pro to smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Nie będzie to jednak zupełnie nowe urządzenie, a przebrandowany model Redmi K60. Potwierdza to nam strona FCC, gdzie znaleziono sprzęt oraz udostępnione tam zdjęcie. Poza tym znana jest częściowa specyfikacja techniczna.

Wiemy, że pod obudową POCO F5 Pro znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 1+, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Następnie mamy dużą baterię o pojemności 5500 mAh. Wiemy, że akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W. Ekran to 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o jasności 1400 nitów i rozdzielczości QHD+.

Pełna specyfikacja POCO F5 Pro nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna POCO F5 Pro pozostaje na razie owiana tajemnicą. Jeśli jest to jednak rzeczywiście przebrandowany model Redmi K60, to zapewne otrzyma bardzo podobne wyposażenie. Spodziewajmy się więc potrójnego aparatu fotograficznego z głównym sensorem 64 MP, a procesor będzie wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM.

