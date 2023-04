Google Pixel 7a pozuje na renderach. Design i kolory potwierdzone

Google Pixel 7a to smartfon, którego premiera odbędzie się w maju. Tymczasem do sieci wyciekły rendery prasowe telefonu. Te ujawniają nam design oraz planowane kolory obudowy. Google Pixel 7a będzie dostępny w trzech wariantach kolorystycznych. Zobaczmy sobie, co ujawniają nam nowe grafiki smartfona.

Google Pixel 7a to smartfon, który zostanie zaprezentowany za kilka tygodni. Nastąpi to w trakcie majowej konferencji I/O 2023. Tymczasem do sieci przedostały się oficjalne rendery prasowe telefonu. Te ujawniają nam design urządzenia oraz planowane kolory obudowy. Rzućmy sobie na to okiem.

Rendery Google Pixel 7a potwierdzają design

Google Pixel 7a był obiektem przecieków już wcześniej. Najpierw zobaczyliśmy grafiki oparte na schematach CAD. Potem także zdjęcia. Nowe rendery prasowe tylko potwierdzają nam to, co ujrzeliśmy do tej pory. Design jest bardzo zbliżony do poprzednika.

Rendery Google Pixel 7a ujawniają nam płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wiemy, że jest to wyświetlacz AMOLED-owy o przekątnej 6,1 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie obrazu będzie odbywać się w zakresie do 90 Hz. Pod panelem znajdzie się czytnik linii papilarnych.

Z tyłu obudowy modelu Google Pixel 7a znajduje się aparat fotograficzny z dwoma obiektywami. Projekt kamery jest utrzymany w stylu całej serii. Tutaj zmian się nie spodziewaliśmy. Wiemy, że główny sensor to Sony IMX787 z matrycą 64 MP. Natomiast ultraszerokokątny aparat został połączony z 12-megapikselowym czujnikiem IMX712. Z przodu znajdzie się kamerka do selfie z 8-megapikselowym sensorem IMX355.

Trzy kolory obudowy

Google Pixel 7a otrzyma trzy kolory obudowy, które możemy zobaczyć na renderach. Są to odcienie węglowy, błękitny oraz wełniany. Takie opcje będą dostępne dla klientów, gdy smartfon trafi do sprzedaży. Co jeszcze wiadomo o tym telefonie? Okazuje się, że całkiem sporo.

Sercem smartfona Google Pixel 7a jest procesor Tensor G2, który znamy już z modeli 7 i 7 Pro. Układ współpracuje z chipem Titan M2 oraz 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1. Pod obudową, która ma spełniać założenia normy IP67, znajdzie się bateria o nominalnej pojemności 4410 mAh. Nie zabraknie też NFC, a całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Znana specyfikacja techniczna modelu widoczna jest niżej.

Google Pixel 7a – specyfikacja techniczna

6,1-calowy ekran OLED 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Tensor G2

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 12 MP

bateria o pojemności 4410 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13

