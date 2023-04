POCO C51 zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

POCO C51 to smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach. To niedrogi telefon z systemem Android 13 Go, którego specyfikacja techniczna jest bardzo podstawowa. To jednak sprawia, że cena POCO C51 jest naprawdę atrakcyjna. Smartfon ma 6,52-calowy ekran o rozdzielczości HD+ oraz procesor MediaTek Helio G36.

POCO C51 to smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach zgodnie z zapowiedziami. Cena telefonu jest atrakcyjna, ale specyfikacja techniczna jest dosyć podstawowa. Wszak to urządzenie z systemem Android 13 Go i ich wyposażenia są z niższej półki, bo taki był zamysł. Zobaczmy sobie, co ten model ma do zaoferowania.

6,52-calowy ekran HD+

POCO C51 ma ekran wykonany w technologii IPS LCD. Jest to płaski panel ze wcięciem dla kamerki do selfie w postaci łezki. Przekątna wyświetlacza to 6,52 cala, a rozdzielczość to HD+. Nie znajdziemy tu podwyższonego odświeżania obrazu, a próbkowanie dotyku odbywa się w zakresie 120 Hz.

Procesor MediaTek Helio G36

Sercem smartfona POCO C51 jest procesor MediaTek Helio G36. Jest to 12-nm jednostka CPU z ośmioma rdzeniami Cortex-A53 taktowanymi zegarem do 2,2 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU IMG PowerVR GE8320. SoC wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 64 GB miejsca w postaci kości eMMC 5.1. Można je rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena POCO C51 niższa na start

Cena POCO C51 została ustalona w Indiach na poziomie 8499 rupii, czyli około 445 zł. Sprzedaż ruszy 10 kwietnia i tego dnia telefon będzie można nabyć taniej. Za kwotę 7799 rupii, czyli około 409 zł. Do wyboru klientów są dwa warianty kolorystyczne obudowy i są to niebieski oraz ciemnoszary.

Podwójny aparat 8 MP

Aparat fotograficzny smartfona POCO C51 jest bardzo prosty. Główny obiektyw ze światłem f/2.0 został połączony z sensorem 8 MP. Jest też druga kamerka. Natomiast przednia pozwoli na robienie selfie w jakości do 5 megapikseli. Obok tylnego aparatu znajduje się czytnik linii papilarnych.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową telefonu POCO C51 znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Wspiera ona ładowanie o mocy zaledwie 10 W, co odbywa się z użyciem ładowarki ze złączem microUSB. Znajdziemy tu też modem 4G z VoLTE i obsługą dwóch kart SIM, Bluetooth 5.0 czy Wi-Fi b/g/n. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 Go. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

POCO C51 – specyfikacja techniczna

6,52-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G36

4 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 4G z VoLTE

dual SIM

złącza microUSB i audio 3,5 mm

Android 13 Go

