HTC Wildfire E3 Lite zaprezentowany. Cena i specyfikacja

HTC Wildfire 3E Lite to nowy smartfon marki. Cena na razie nie jest znana, ale nie powinna być wygórowana. Wskazuje na to dosyć podstawowa specyfikacja techniczna telefonu. Model HTC Wildfire E3 Lite ma 6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+, prosty procesor Unisoc SC9863 i baterię o pojemności 5000 mAh.

HTC Wildfire E3 Lite to nowy smartfon tajwańskiej marki, która nie daje o sobie zapomnieć. Cena na razie nie została podana. Znamy jednak wyposażenie telefonu. Specyfikacja techniczna urządzenia sugeruje, że nie będzie to drogi model, a przeciwnie. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

6,5-calowy ekran IPS

HTC Wildfire E3 Lite ma ekran wykonany w technologii IPS LCD. Jest to wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala oraz rozdzielczości HD+ (720 x 1600 pikseli). Niestety odświeżanie obrazu jest na standardowym poziomie w postaci 60 Hz, co trzeba mieć na uwadze. To jednak prosty smartfon i nie powinno to na pewno nikogo dziwić.

Prosty procesor Unisoc SC9863

Sercem smartfona HTC Wildfire E3 Lite jest procesor Unisoc SC9863. Jest to jednostka składająca się z ośmiu rdzeni CPU Cortex-A55, które pracują z częstotliwością do 1,6 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU PowerVR GE8322. SoC wspomagany jest przez 3 lub 4 GB pamięci RAM typu LPDDR4. Natomiast na dane przeznaczono 32 lub 64 GB miejsca w postaci kości eMMC 5.1, które można rozbudować z użyciem karty microSD.

Podwójny aparat 13 MP

Aparat fotograficzny modelu HTC Widlfire E3 Lite składa się z dwóch obiektywów. Główny został połączony z sensorem z matrycą 13 MP. Natomiast dodatkowa kamerka to czujnik głębi 2 MP. Natomiast przedni aparat pozwoli na robienie selfie w jakości do 5 megapikseli i został on umieszczony we wcięciu w ekranie w postaci łezki.

Bateria 5000 mAh

Energię w smartfonie HTC Wildfire E3 Lite dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Niestety akumulator nie wspiera szybkiego ładowania i producent zdecydował się na ładowarkę o mocy zaledwie 10 W. Ładowanie odbywa się poprzez złącze USB C.

Czytnik linii papilarnych i Face Unlock

HTC Wildfire E3 Lite ma także czytnik linii papilarnych umieszczony na boku obudowy. Smartfon wspiera też funkcję Face Unlock. Znajdziemy tu również Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2, modem LTE z VoLTE oraz klasyczne złącze słuchawkowe 3,5 mm. Całość waży 218 g i pracuje pod kontrolą starszego Androida 12. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

HTC Wildfire E3 Lite – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli

8-rdzeniowy procesor Unisoc SC9863

3 lub 4 GB pamięci RAM typu LPDDR4

32 lub 64 GB miejsca na dane (kości eMMC 5.1)

czytnik kart microSD

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 4.2

GPS/GLONASS

modem LTE z VoLTE

dual SIM

złącze USB C

218 g

czytnik linii papilarnych

Android 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło: opracowanie własne