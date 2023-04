Vivo X90S blisko. Otrzyma procesor MediaTek Dimensity 9200+

Vivo X90S to smartfon, który ma być jednym z pierwszych na rynku z procesorem MediaTek Dimensity 9200+. Nowy SoC oferuje naprawdę dużą wydajność, bo w benchmarku AnTuTu uzyskuje ponad 1,35 mln punktów. Pełna specyfikacja techniczna telefonu Vivo X90S na razie pozostaje owiana tajemnicą i na szczegóły poczekamy.

Vivo X90S to smartfon, którego premiera odbędzie się później w 2023 r. Telefon doczekał się przecieku i dowiadujemy się, że otrzyma ten sam procesor, który najpierw ma trafić pod obudowę modelu IQOO Neo 8 Pro. Mowa o chipie MediaTek Dimensity 9200+. Oferuje on naprawdę dużą wydajność, co potwierdza baza testu AnTuTu.

MediaTek Dimensity 9200+ w bazie benchmarku AnTuTu wykręca około 1,35 mln punktów, czyli naprawdę dużo. Najwydajniejszy rdzeń to Cortex-X3, który prawdopodobnie zaoferuje zwiększoną częstotliwość taktowania powyżej 3,05 GHz. Po to, aby dorównać, a nawet przewyższyć moc Snapdragona 8 Gen 2.

Specyfikacja Vivo X90S nieznana

Niestety pełna specyfikacja techniczna modelu Vivo X90S nie jest na razie znana. Smartfon skrywa przed nami jeszcze całe mnóstwo tajemnic. Obecnie wiadomo w zasadzie tylko tyle, że otrzyma wspomniany procesor MediaTek Dimensity 9200+. Pozostałe elementy wyposażenia pozostają obecnie tajemnicą. Zapewne jednak poznamy je bliżej planowanej premiery, której termin też jest nieznany.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

źródło