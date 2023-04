Motorola Moto G Power 5G 2023 oficjalnie. Cena i specyfikacja

Motorola Moto G Power 5G 2023 to smartfon, który wcześniej pojawiał się w przeciekach. Za nami premiera, która odbyła się w Stanach Zjednoczonych. Cena oraz specyfikacja techniczna telefonu nie skrywają przed nami już żadnych tajemnic. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,5-calowy ekran LCD

Motorola Moto G Power 5G 2023 ma wyświetlacz wykonany w technologii LCD przekątnej 6,5 cala. To panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz oraz rozdzielczość na poziomie Full HD+. Poza tym wyróżnia się proporcjami 20:9 oraz 84 proc. współczynnikiem pokrycia przedniej części obudowy.

Procesor MediaTek Dimensity 930

Sercem smartfona Motorola Moto G Power 5G 2023 jest procesor MediaTek Dimensity 930. SoC składa się z ośmiu rdzeni CPU, z czego dwa to Cortex-A78 2,2 GHz. Następnie mamy GPU IMG BXM-8-256. Chip wspomagany jest przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1. Można je rozszerzyć z użyciem karty microSD o pojemności do 1 TB.

Cena modelu Motorola Moto G Power 5G 2023 atrakcyjna

Motorola Moto G Power 5G 2023 to smartfon, który jest dostępny tylko w jednej konfiguracji sprzętowej. Innych opcji producent nie przewidział. Cena została ustalona w Stanach Zjednoczonych na poziomie 299 dol., czyli około 1282 zł. Do wyboru klientów są dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Potrójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny modelu Motorola Moto G Power 5G 2023 składa się z trzech obiektywów. Główny ze światłem f/1.8 został połączony z sensorem 50 MP. Następnie mamy czujnik głębi oraz kamerkę do zdjęć makro. Oba z sensorami 2 MP. Natomiast przedni aparat fotograficzny pozwoli na robienie selfie w jakości 16 megapikseli.

Bateria z wolnym ładowaniem

Bateria znajdująca się pod obudową modelu Motorola Moto G Power 5G 2023 ma pojemność 5000 mAh. Wspiera ona ładowanie o mocy do 15 W. Jednak w zestawie znajduje się słabsza ładowarka 10 W. Urządzenie ma również Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11ac oraz złącza USB C i audio 3,5 mm. Nie znajdziemy tu jednak NFC. Całość waży 185 g i pracuje pod kontrolą systemu Android 13. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Motorola Moto G Power 5G 2023 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 930

6 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącza USB C i audio 3,5 mm

185 g

Android 13

