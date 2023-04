Xiaomi 13 Ultra jeszcze w kwietniu. Leica potwierdza

Xiaomi 13 Ultra to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon zostanie zaprezentowany jeszcze w kwietniu, co potwierdził partner marki. Mowa o firmie Leica, której logo znajdzie się obok aparatu fotograficznego. Przy okazji przekazano, że Xiaomi 13 Ultra będzie dostępny globalnie.

