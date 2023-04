Samsung Galaxy Tab S9 Ultra w dużym przecieku. Wycieka specyfikacja

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra to tablet, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do premiery i doszło do dużego przecieku. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna tabletu. Zobaczmy, co Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ma do zaoferowania.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra to flagowy tablet Koreańczyków na 2023 r. Nowa seria zostanie zaprezentowana później w tym roku. Wiemy, że obejmie także model Plus. Tymczasem bohater tego artykułu doczekał się dużego przecieku. To częściowa specyfikacja techniczna, która przedostała się do sieci za sprawą sprawdzonego w przeszłości leakera Ice Universe. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

14,6-calowy ekran AMOLED WQXGA+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra otrzyma ekran podobny do tego, który ma poprzedni tablet. Będzie to 14,6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości WQXGA+. Dokładnie będzie to 2960 x 1848 pikseli. Więcej parametrów wyświetlacza nie podano. Spodziewajmy się jednak zmiennego odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz czy też wsparcia dla formatu HDR10+.

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Sercem tabletu Samsung Galaxy Tab S9 Ultra będzie procesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Jest to ostatni chip Qualcomma dla flagowców z Androidem, ale w specjalnej wersji. Wybrano tutaj konkretne jednostki chipu, które oferują zwiększoną wydajność względem tych, które znajdują się w telefonach chińskich producentów. SoC ma być wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane spodziewajmy się co najmniej 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Bardzo duża bateria 11200 mAh

Pod obudową tabletu Samsung Galaxy Tab S9 Ultra znajdzie się bardzo duża bateria o pojemności 11200 mAh. Akumulator nie będzie jednak wyróżniać się zbyt szybkim ładowaniem. Koreańczycy zdecydowali się na ładowarkę o mocy 45 W. Znamy ją już z innych produktów producenta, w tym serii S23. Niestety pod tym względem firma nie goni chińskich producentów elektroniki.

Cienka obudowa

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra zostanie zamknięty w smukłej obudowie zapewniającej zgodność z normą ochronną IP68. To oznacza, że urządzenie będzie pyło- oraz wodoszczelne. Następnie mamy dokładne wymiary w postaci 208,6 x 326,4 x 5,5 mm. Całość waży 737 g i będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13. Naturalnie z autorską nakładką producenta w postaci One UI przystosowanej pod kątem większych ekranów dla tabletów. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna modelu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra – specyfikacja techniczna

14,6-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2960 x 1848 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X

co najmniej 256 GB miejsca na dane

kamerka do wideorozmów — brak szczegółów

aparat fotograficzny — brak szczegółów

bateria o pojemności 11200 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

stereofoniczne głośniki

złącze USB C

208,6 x 326,4 x 5,5 mm

737 g

IP68

Android 13 z One UI

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło