Infinix Note 30 w drodze. Jest częściowa specyfikacja smartfona

Infinix Note 30 to smartfon, którego premiera musi być blisko. Świadczy o tym pojawienie się telefonu w Google Play Console. Tam została udostępniona częściowa specyfikacja techniczna. Modele Infinix Note 30 ma procesor MediaTek Helio G99 oraz wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ z okrągłym wcięciem dla kamery.

Infinix Note 30 to jeden z nadchodzących smartfonów zdobywającej popularność marki. Urządzenie zostało dostrzeżone w bazie Google Play Console. To oznacza, że jego debiut jest blisko. Przy okazji została tam ujawniona częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy, co wiemy o tym modelu.

Infinix Note 30 ma procesor MediaTek Helio G99. To oznacza, że smartfon otrzyma także modem zapewniający łączność z sieciami LTE. Obsługi 5G tu zabraknie. Następnie mamy 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast ekran zaoferuje obraz w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2460 pikseli).

Pełna specyfikacja Infinix Note 30 nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Infinix Note 30 nie jest na razie znana. Konsola Google Play ujawnia nam jeszcze tylko to, że całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13. Na więcej informacji przyjdzie nam trochę poczekać. Spodziewajmy się jednak wyposażenia typowego dla średniej półki cenowej. Oficjalna premiera telefonu odbędzie się zapewne później w tym kwartale 2023 r.

