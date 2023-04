Motorola Edge 40 Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Motorola Edge 40 Pro to nowy flagowiec marki, którego premiera odbyła się w Europie. Cena telefonu jest całkiem atrakcyjna. Natomiast specyfikacja techniczna z górnej półki. Smartfon ma 6,67-calowy ekran OLED Full HD+ 165 Hz. Natomiast sercem modelu Motorola Edge 40 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 2.

Motorola Edge 40 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z oczekiwaniami. Flagowiec został zapowiedziany na rynku europejskim, gdzie cena w porównaniu z innymi modelami ze Snapdragonem 8 Gen 2 wydaje się być całkiem atrakcyjna. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna modelu.

6,67-calowy ekran OLED 165 Hz

Motorola Edge 40 Pro ma zakrzywiony ekran OLED o przekątnej 6,67 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wyświetlacz ponadto oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 165 Hz. Pod nim znajduje się optyczny czytnik linii papilarnych. Całość pokryto szkłem ochronnym Gorilla Glass Victus.

Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Motorola Edge 40 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 2. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który trafił już do wielu innych telefonów. Chip jest naprawdę wydajny. W tym modelu jest wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca i są to szybkie kości UFS 4.0.

Cena modelu Motorola Edge 40 Pro atrakcyjna

Cena smartfona Motorola Edge 40 Pro w porównaniu do innych flagowców ze Snapdragonem 8 Gen 2 oferowanych w Europie wydaje się być całkiem atrakcyjna. Telefon kosztuje 899,99 euro, czyli około 4,2 tys. zł. W Polsce zapłacimy więcej, bo 4799 zł. Producent przygotował tylko jedną konfigurację sprzętową. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne i są to czarny oraz jasnoniebieski.

Potrójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny modelu Motorola Edge 40 Pro ma trzy obiektywy, które umieszczono na prostokątnej wyspie. Szerokokątny i ultraszerokokątny współpracują z sensorami z matrycami 50 MP. Natomiast teleobiektyw działa w połączeniu z czujnikiem 12 MP. W przypadku przedniej kamerki do selfie producent zdecydował się na 60-megapikselowy sensor.

Bateria z szybkim ładowaniem

Pod obudową smartfona Motorola Edge 40 Pro znajduje się bateria o pojemności 4600 mAh. Akumulator wspiera bardzo szybkie ładowanie o mocy 125 W. Producent deklaruje naładowanie do 50 proc. w zaledwie 7 min. Natomiast pełne ładowanie trwa mniej niż 20 min. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 i zostało zamknięte w obudowie zgodnej z normą IP68. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Motorola Edge 40 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 165 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 pamięci RAM typu LPDDR5X

256 GB miejsca na dane

kamerka 60 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 12 MP

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP68

czytnik linii papilarnych

Android 13

