Vivo X Flip pozuje na zdjęciu. Tak wygląda składany smartfon

Vivo X Flip to składany smartfon, którego premiera musi być nieodległa. Mamy okazję zobaczyć ten telefon na żywo. Do sieci przedostało się zdjęcie, na którym uwieczniono urządzenie. Z tyłu obudowy znajduje się spory wyświetlacz. Ponadto Vivo X Flip ma aparat fotograficzny, którego elementy są na okrągłej wyspie.

Vivo X Flip to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Do sieci przedostało się zdjęcie, na którym uchwycono to urządzenie. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć design telefonu i ten nawiązuje do innych produktów chińskiej marki. Rzućmy sobie na to okiem.

Zdjęcie modelu Vivo X Flip ujawnia nam tył składanej obudowy, gdzie znajduje się dodatkowy ekran. Widzimy, że jest on całkiem spory. Następnie mamy aparat fotograficzny. Poszczególne elementy kamery umieszczono na wyspie w kształcie koła. Można też dostrzec logo firmy ZEISS. Urządzenie ma purpurowy kolor obudowy.

Składany smartfon Vivo X Flip coraz bliżej

Vivo X Flip to składany smartfon, którego premiera odbędzie się jeszcze w tym kwartale. Pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że sercem telefonu jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+, który będzie wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Główny ekran ma prezentować obraz w rozdzielczości Full HD+. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

